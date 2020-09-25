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HaberlerKonyaspor Haberleri İsmail Kartal: Beşiktaş maçına en iyi 11'le çıkacağız
25.09.2020 - 12:55 | | KONYA (AA)

İsmail Kartal: Beşiktaş maçına en iyi 11'le çıkacağız

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmada iyi futbol oynayarak puanlar alıp yola devam etmek istediklerini ifade etti.

İsmail Kartal: Beşiktaş maçına en iyi 11'le çıkacağız
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Kartal, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi gittiğini, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. Takımdaki tüm oyuncuların çalışmayı çok sevdiğini ve istekli olduğunu kaydeden Kartal, "Beşiktaş'ın geçen sezona göre eksikleri var. Eksik kadrolarına rağmen disiplinli oynuyorlar. İki maçta 4 puan aldılar. Beşiktaş maçında elimizdeki en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu maçta iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Anicic'in sakatlığından dolayı bir stoper transferi ihtiyacı doğdu"

Kartal, 90 dakika boyunca rakibin bir adım önünde olabilecek bir takım oluşturmaya çalıştığını belirtti. yi bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Birkaç eksiğimiz vardı. Kravets aramıza katıldı, Oğuz Kağan geldi. Gençlerbirliği maçında Anicic'in sakatlığından dolayı ortaya çıkan sonuç bizi çok üzdü. Çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Kendisi şu an Hırvatistan'a gitti. Ameliyat ve gerekli tedavileri orada görecek. Beklemediğimiz bir durumdu. Bizi fazlasıyla üzdü. Anicic'in sakatlığından dolayı bir stoper transferi ihtiyacı doğdu. Arayışlarımız sürüyor. Kulübümüzün bütçesi el verirse başkanımız ve yönetimimiz ile konuşup bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz."

Kartal takımın oyun ritmini arttırmak istediklerini, milli aranın kendileri için bir şans olduğunu ve bu arada çok iyi çalışarak takımın hem fizik hem de oyun anlamında daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurguladı.

İsmail Kartal: Beşiktaş maçına en iyi 11le çıkacağız

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