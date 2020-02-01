İsmail Kartal: "Beşiktaş'ın gol harici pozisyonu yok"

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizesporu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek oyunun hakkının en az bir puan olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Ne yapmamız gerektiği ile ilgili planlarımızı yaptık. Oyun dengeli gitti. İkinci yarıda iki gol pozisyona girdik. Bunlardan birini gol atsak maçı da kazanabilirdik. Beşiktaş'ın gol harici pozisyonu yok. 60ıncı dakikadan sonra rakibin oyundan düşeceğini bekliyorduk. Öyle de oldu. Golü yedikten sonra atabilirdik. Rakip ilk yarı daha iyiydi. Biz bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Objektif düşünürsek en az bir puan almamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.