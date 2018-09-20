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HaberlerAnkaragücü Haberleri İsmail Kartal: 'Erzurum'un Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın"
20.09.2018 - 13:22 |

İsmail Kartal: 'Erzurum'un Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçın zor geçeceğini bildirdi.

İsmail Kartal: 'Erzurum'un Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın"
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Kartal, yaptığı açıklamada, taraftarları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor zor bir takım. Ligdeki durumu kimseyi aldatmasın." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin her maç için ayrı bir çalışma yöntemi ve taktikleri bulunduğuna dikkati çeken Kartal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Erzurum'a belirlediğimiz oyunu yansıtmaya gidiyoruz. Her ne kadar ligde 2 puanları da olsa iyi bir takım. Bizi yenmek isteyeceklerdir. Anadolu takımları ev sahibi olduğu maçlarda baskı uygulamak ister. Her takım her takımı yenebilecek düzeyde ancak biz de geride kalan 5 haftada önemli işler yaptık. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç olacak."

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