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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”
27.09.2019 - 23:51 | | İHA

İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir karşısında farklı mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi.

İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”
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Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda mücadele ettiği M. Başakşehir’e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hafta başında oyuncularıma kariyerli oyunculardan kurulu bir takımla oynayacaklarını anlattım. Maçın başında 0-0 yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Onu değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Bireysel hatalardan geriye düştük. İlk yarıda önde top tutamadık. Oyuna dahil olamadık. Tehlikeli atağımız yoktu. İkinci yarıda 25-30 dakika oyuna karakter koyduk. Olmayınca rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Farklı mağlup olmayı hak etmedik. Mağlup olabiliriz ama bu kadar farklı mağlup olmamalıyız. Yakaladıkları her pozisyon gol oldu. Rakibimizi tebrik ederim. 6 lig maçı sonunda 8 puanımız var. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu maçtan önümüze bakıp, iyi dersler çıkarıp gelecek hafta Trabzonspor maçına kadar kendimizi toparlayacağız” diye konuştu. 

Sakatlıklardan dolayı şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Kartal, “El Kabir’in ayağı kırıldı. Antrenmanda Umar’ın ayak bileği kırıldı. Bunlar yeri doldurulmayacak oyuncular. Sakatlıklarından dolayı diğer arkadaşlarla devam etmek zorunda kaldık. Onlarda elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu. 

“Vedat’ı kim istemez"
Transfer döneminde bazı oyuncuları transfer etmek istediklerini fakat maliyetinden dolayı yapamadıklarını ifade eden İsmail Kartal, “Vedat’ı kim istemez. Onun gibi almaya kalksak maliyeti çok yüksek. Anadolu kulübü o paraları nasıl verecek. El Kabir sakatlanınca 2 santrfor kaldı. Bunlarla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. 

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