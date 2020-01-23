İsmail Kartal: "Hakeme gidip, 'neden iptal ettiniz hocam?' dedim"

Ziraat Tükiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



"Maç sonu hakemin yanına gittim..."

"Bu maç bence daha çok konuşulur. Maç sonu hakemin yanına gittim, 'neden iptal ettiniz hocam?' dedim, düdük çaldığı ve karar merci kendisi olduğu için VAR'a gidebiliyor. Düdük çalmasa VAR'a gidebilirdi. Bana dedi ki 'kaleciye faul var', halbuki faul yok. Penaltı çok tartışmaya açık. Bizim birçok pozisyonumuz verilmedi veya verilip VAR'a gitti. Bu şekilde elenmek bizi üzüyor. İlk yarı biraz vasat oynadık ama ikinci yarı golü yediğimizdeki hamlelerle maça ortak olduk. Böyle elenmek beni ve oyuncularımı üzdü."

"Galatasaray çıkar üstün bir oyunla..."

"Galatasaray çıkar üstün bir oyunla 2-0, 3-0 yener, yine elendik der tebrik ederiz. Biz yine tebrik ediyoruz ama elendik sonuçta. Hafta sonu Sivas'ta maçımız var, Rize'ye dönemiyoruz, o kadar uzun yol var. Buraya gelen taraftara, yönetime, emeklerimize yazık. Standartların herkese eşit olarak uygulanması gerekiyor. Bugün standartlar bize eşit uygulanmadı."

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, müsabakaya kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda toparlandıklarını belirterek, "İlk devre kendi adımıza vasat bir oyun vardı. Galatasaray 1-2 pozisyona girdi. İkinci yarıda stratejimizi değiştirdik ve oyuna denge getirdik." diye konuştu.

Kartal, maçın en net pozisyonunu Samudio ile bulduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Onu atabilseydik farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Sonuçta tartışmaya açık bir penaltı var. Ardından 1-1 oldu. Sonra bir gol yedik. Son saniyelerde bir gol attık. Top havadayken hakem düdük çaldı. Maçtan sonra hakemin yanına gittim, neden golü vermediğini sordum. Kaleci kendi oyuncusuyla çarpıştı. Faul yoktu. 'Kaleciye faul olduğu için golü iptal ettim.' dedi. Sonuçta eleniriz, eleriz önemli değil ama bu şekilde elenmek bizi üzdü. Bu işin bir standardı varsa herkese her yerde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Erken çalınan bir düdük olduğu için VAR'a gidilmedi. Hakem kendi kararını verdi. Takdir haklarını rakip takımdan tarafa kullandı. İkinci yarı denk bir oyun vardı ve iyi mücadele ettik. Sonuçta Galatasaray ile oynuyorsunuz. Net pozisyonlara girer, oyun olarak bizden üstün olur ve eleniriz. Çıkar tebrik eder ve önümüze bakarız ama bu şekilde elenmek bizi üzdü."

Süper Lig'de hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Sivasspor çok istikrarlı bir grafik çiziyor. Bir futbol adamı olarak başkanını, yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Bu bütçelerle istikrarlı bir şekilde bu iradeyi ortaya koyuyorlar. Türk futboluna bir renk getirdiler. Katkı sağladıklarına inanıyorum. Geçen hafta güzel bir galibiyet elde ettik. Sivas'a puan veya puanlar almak için gideceğiz. Aşağıdan bir an önce uzaklaşabilmemiz için puanlara ihtiyacımız var. Bunun için iyi çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarında maç oynanacak, kar yağıyormuş ama elimizden geleni yaparak Rize'ye iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.