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HaberlerRizespor Haberleri İsmail Kartal: İkinci bir Vedat Muric elimde yok
22.09.2019 - 17:11 | | AA

İsmail Kartal: İkinci bir Vedat Muric elimde yok

Süper Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok." dedi.

İsmail Kartal: İkinci bir Vedat Muric elimde yok
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Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin hızlı hücumlarla sonuç aldığını bilerek oynadıklarını belirtti.

Maçın başında şok iki gol yediklerini kaydeden Kartal, "Beklemediğimiz gollerden sonra ikinci yarıda hamle yaptık ve daha fazla baskı kurduk. Maçı çevirmek istedik. Oyun ve mücadele anlamında bunu başardık. Oyunun istatistiklerinde kontrol bizde gözüküyor. Arayan, isteyen bizdik ve istatistiklerde, her şeyde öndeyiz. Futbol böyle bir şey. Oyunu çevirmek için ortaya koyduğumuz irade yetmedi. Olmadı, kendi evimizde kaybettik. Beklemediğimiz bir yenilgi aldık." şeklinde konuştu.

Forvetleri Marko Scepovic'e taraftar tepkisinin yanlış olduğunun altını çizen Kartal, "Her zaman Vedat Muric bulamazsınız. Kulübün ekonomisini düşünerek böyle oyuncu aldık. İstediğimiz oyuncular vardı. İstedik olmadı. Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok. Marko var. Bu çocuğa destek olacağız. Rizespor'un başarısı için hepsine destek olacağız. İlk maç olmasına rağmen vasat oynadı ama gelecek maçlar güzel olacak. Kişiselleştirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

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