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04.03.2020 - 11:51 |

İsmail Kartal: İsteyin seve seve gelirim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Eski Fenerbahçeli İsmail Kartal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: İsteyin seve seve gelirim

Teknik adam arayışlarını sürdüren F.Bahçe'ye eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan açık mektup geldi.

58 yaşındaki çalıştırıcının, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak takımın başına geçme isteğini yönetime ilettip "Türkiye Kupası'nı kazanırsak para verirsiniz. Alamazsak onu da istemem" dediği öğrenildi. Kartal'ın ayrıca, gelecek sezon başka bir hoca ile anlaşılması halinde o ismin yardımcısı olmayı kabul edeceğini bildirdiği de belirtildi. Yönetimin bu teklifi değerlendirdiği gelen haberler arasında.

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