İsmail Kartal: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren, 2011-2012 sezonunda Karabükspor'a yenilerek küme düşen başkent ekibi, yıllar sonra tekrar Süper Lig'de rakipleriyle karşılaşacağı günü bekliyor.

Başkentin köklü kulüplerinde MKE Ankaragücü, geçen sezon yaşanan sıkıntıları geride bırakıp 2018-2019 sezonunda birbirinden güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek.

Kentteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan Ankaragücülü oyuncular, yüksek rakımda güç depoluyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer yasağı nedeniyle bazı oyuncuların Ankara'yı terk edip başka kulüplerle anlaştığını aktardı.

Bunun için yeni bir takım kurmak zorunda kaldıklarını belirten Kartal, bulundukları lige uygun oyuncuları bir arada tutmak için zorlandıklarını ifade etti.

Kartal, bazı oyuncularla anlaşılmasına rağmen yasaktan dolayı transferin gerçekleşmediğini dile getirerek, "İnanıp güvendiğimiz ve daha önceden tanıdığımız oyuncuları bir araya getirmeye çalıştım. Transfer yasağı olmasına rağmen onlar bize güvendi ve ellerinde tek bir protokolle anlaşma yaptık. Geçen sene transferin bitmesine 20 dakika kala yasağımız kalktı." dedi.

Kulübün maddi sıkıntıları nedeniyle oldukça zor günler geçirdiklerini anlatan Kartal, kendisinin de kafasında olmamasına rağmen yakınları sayesinde Ankaragücü'nün antrenörlük teklifini kabul ettiğini söyledi.

Kartal, Ankaragücü'nün köklü bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Burası 1910 yılında emekçilerin kurduğu yani halkın takımı olan köklü bir kulüp. Başkentin takımı olması taraftarının çok coşkulu ve sürekli desteklemeleri beni buraya çekti. İlk 4 haftayı iyi geçiremedik çünkü santrafor ve sağ bekimiz yoktu. Çok eksik oyuncularla lige başladık ve taraftar da haklı olarak tepkisini ortaya koydu. Beni tanımıyorlar ama ben onlara 5. haftadan sonra yükselişe geçeceğimizi söylemiştim." diye konuştu.

Herşeyin planlandığı gibi gittiğini ancak devre arasında yasağın kalkmaması nedeniyle transfer yapamadıklarını hatırlatan Kartal, yaşanan sıkıntılara rağmen Süper Lig'e çıkmayı başardıklarını aktardı.

Kartal, şöyle konuştu:

"Yeni ekip olarak antrenmanların 5. haftasından sonra meyvesini verdi ve ne yaptığımızı bildiğimiz için planladığımız her şey tuttu. Allah da yardım etti ve 12'de 12 önemli bir seri yaparak devreyi lider bitirdik. Ancak devre arasında da yasak nedeniyle transfer yapamadık. Bazı oyuncular hak edişlerini alamadı ve takımdan ayrıldıkları gibi bir tanesinin çapraz bağları koptu sezonu kapattı. Bu kadar dar ve sıkıntılı günler geçirerek dar bir kadroyla sezonu bitirdik."

"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Süper Lig'e çıkmalarına rağmen kulübün geçmişteki borçlarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Geçmişteki borcumuz, bizim için büyük kambur ama sağolsun başkan ve yöneticilerimiz Ankaragücü'ne destek veren dostlarımızla bu borçları bitirmeye çalışıyor. Borçlar ödenirken transfer yasağı yeniden kalkacak ve bir takım kurarak ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu seneyi atlatırsak yeni sezondan itibaren Ankaragücü'nün önünün açılacağını kendi ayakları üzerinde duran kimseye ihtiyacı olmayan bir kulüp olacağını düşünüyorum."

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ankaragücü'ne ayakbastı parası geleceğini anımsatan Kartal, bu paranın da alacaklara ödeneceğini belirtti.

Kartal, gelecek bu paraya ilave olarak sponsorluk ve reklam anlaşmalarının yapılması gerektiğine işaret ederek, böylece rahatça transfer yapabileceklerini dile getirdi.

"Transferleri bekliyor ve çalışıyoruz"

İsmail Kartal, şu ana kadar Bursaspor'dan Ricardo Faty, Kongo asıllı Fransız futbolcu Thievy Bifouma ve Manisaspor'dan ise Alper Önal ile anlaştıklarını kaydetti.

Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genç takımdan beş futbolcu daha geldi ve şu anda bir iki sakat futbolcumuz dışında 20 kişilik bir ekibiz. Süper Lig'de mücadelenin üstesinden gelmek için 4-5 gün sezonu erken açtık ki yerimiz belli olsun. Eski arkadaşlarla yenileri kaynaştırarak takımdaki uyum sürecini atlatmalıyız. Onun dışında transferleri bekliyor ve çalışıyoruz."