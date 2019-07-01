İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ve ekibinin Acıbadem Kadıköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.



Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Kartal ve yardımcılarının, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Kartal ve teknik ekibin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.