01.07.2019 - 21:55 | | AA
İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçti
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ve ekibinin Acıbadem Kadıköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Kartal ve yardımcılarının, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Kartal ve teknik ekibin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.