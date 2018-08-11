İsmail Kartal: "Şampiyon takıma karşı ezilmedik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şanssız bir şekilde kaybettiklerini söyledi.

Maça istedikleri gibi başladıklarının altını çizen Kartal, "Çalıştığımız gibi çok güzel bir gol bulduk. Daha sonra kornerden ve kendi kalemize attığımız golle devreyi geride kapattık. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmadan yaptığımız değişikliklerle rakibin üzerine biraz daha gidip bir puan ya da 2'nciyi atıp 3 puan almak için oyunu bırakmadık. Cesur oynadık. Şampiyon takıma karşı oyuncularım elinden geleni yaptı. Oyundan koptuğumuz anlarda son golü yedik. Galatasaray'ın bize karşı net bir pozisyonu yoktu. Fizik olarak kafa kafaya geçen bir mücadele oldu. Bu seviyenin kıymetini bilmek lazım. Çok acılar çekerek şampiyon olduk. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü mağlubiyetimiz, bize referans olacak. Çok güzel bir maç oldu. Maçın analizini yapacağız ve eksiklerimizi göreceğiz. Kafamda çok soru işaretleri yok. Eksiklerimiz belli. Şanssız şekilde maçı kaybettik. Şampiyon takıma karşı ezilmedik" dedi.

"KİMSE BİZE STADINI VERMEDİ"

Kimsenin kendilerine stat vermediğinden yakınan İsmail Kartal, yeni sezon hazırlıklarında bunların sıkıntılarını yaşadıklarını belirterek, "Taraftarımız büyük özlemle bizi destekledi. Transfer ettiğimiz oyuncularımızın performanslarından memnunum. Bu mağlubiyetin bahanesi yok. Stadımız yok diye kimse bizle hazırlık maçı oynamadı. Kimse bize stadını vermedi. Her şey son dakika oldu" diyerek sözlerini noktaladı.