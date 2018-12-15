İsmail Kartal'ın görevine son verildi!

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesine son verdiklerini açıkladı. Başkent ekibi, bugün oynanan maçta deplasmanda Demir Grup Sivassspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada kulüp personelinin ve oyuncuların parasını alamadığından yakınan ve yönetimi göreve çağıran Kartal'ın görevine son verildiği kaydedildi.

Bu açıklamaların başarısızlığı örtme amacı ile yapıldığı ifadelerinin yer aldığı duyuruda, İsmail Kartal ile kulüp arasındaki güven bağlarının geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olduğu belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün açıklaması şöyle:

"Sivasspor müsabakası sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu hakkındaki açıklamaları, kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve lulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz kulübümüz ve camiamız olarak mümkün değildir. Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir. Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır. Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz teknik direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır. Teknik direktör İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibarıyla son verilmiştir.

İsmail Kartal gündüz oynanan Sivasspor mağlubiyetinin ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu."

İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyleydi:

Ekonomik sıkıntılarla boğuşmalarına rağmen ligde 20 puan topladıklarına dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti: "1,5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ankaragücü'nün destek almadığından bahsedilse de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devlet büyüklerimizin Ankaragücü'ne büyük destek ve katkıları olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, göreve geldiğim günden bugüne kadar Ankaragücü camiasının yeniden şahlanması için yapmış oldukları destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir."

"Sorumluluk almaya hazırım"

Kartal, "Ben bu noktada sorumluluk almaya hazırım ama kaldı ki sorunlar teknik değil, tamamen ekonomik ve bunun ortaya çıkardığı psikolojik ve sosyal sorunlar." dedi.

Bu noktada herkesin sorumluluğunu bilmesi ve gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kartal, şöyle devam etti: "6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. Bugün mağlup olduk ama son 1,5-2 aydır artık takımı motive edemeyecek duruma geldim. Sakatlığı bulunan oyuncumuz çok. Oyuncularım alacaklarını alamadıkları, yeterli derece maçlara konsantrasyon sağlayamadıkları, biz de onları iyi motive edemediğimiz için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Bugün tek üzüntüm buraya kadar bizi destekleyen, bize inanan ve güvenen her zaman yanımızda olan büyük Ankaragücü taraftarlarının böylesine çok kötü bir futbolla mağlubiyetle buradan evlerine gitmeleri. Onlar adına çok üzgünüm. Bu noktada, bu şartlar altında ben ve ekibim, şu an 20 puandayız elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kendi adıma Ankaragücü'nün başarısı için geleceği için yapılması gereken bir şey varsa ben bunu yapmaya hazırım, bunu herkes bilsin ama başkanın ve yönetimin de bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım. Artık gemi yürümüyor."

"İstifa etmedim"

Bir basın mensubunun, açıklamaların istifa olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu üzerine Kartal, "İstifa etmedim, gerekirse başkan ve yönetim değerlendirmesini yapacak. Kulüp, camia, bu takım için seve seve gereğini yaparım. Yönetim bize destek verecek, takımın alacaklarını verecek, devre arası transfer yapacak. Bu çocukların paraları ödenmiyor, bunlar ödenecek ki takımı motive edelim. Siz iki ay maaş almazsanız ne olur? Bu çocuklar 6,12,13 ay maaş almayanlar var. Ben bu sorumluluğu almaya hazırım. Başkan ve yönetim de alsın, almayacaklarsa herkes yoluna, bu kadar." şeklinde konuştu.