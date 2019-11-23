SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Ã‡aykur Rizespor'u 2-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, "Gol yememek ve uzun zaman sonra kendi evimizde kazanmak Ã§ok Ã¶nemliydi." dedi.

Â Ã–zdilek, Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, karakter ortaya koyan futbolcularÄ±nÄ± yÃ¼rekten tebrik ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Enteresan bir mÃ¼sabaka olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã–zdilek, "Milli takÄ±m arasÄ±nda rakibimizle ilgili analizler ve Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. GolÃ¼ de duran toptan bulduk. Ä°lk devre kÄ±sÄ±r bir mÃ¼sabaka oldu. Ä°kinci yarÄ± itibarÄ±yla oyuna mÃ¼dahil olarak coÅŸkumuz arttÄ±. Uzun zamandÄ±r evde kaybeden bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼z vardÄ±. Bunu da lehimize Ã§evirme adÄ±na bizde zaman zaman baskÄ± yarattÄ±. Ama ikinci yarÄ±daki iÅŸtahÄ±mÄ±z ve coÅŸkumuz bizi rakip sahaya itti ve golÃ¼ de Ã¶yle bulduk. Gol yememek ve uzun zaman sonra kendi evimizde kazanmak Ã§ok Ã¶nemliydi." diye konuÅŸtu.Â

Ã–zdilek, kazandÄ±klarÄ± takdirde puansal ve moral anlamÄ±nda yukarÄ±lara Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ±n bilinciyle sahada mÃ¼cadele ettiklerini anlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HaklÄ± bir galibiyet oldu. OyuncularÄ±m maÃ§ iÃ§erisinde hiÃ§ vazgeÃ§mediler. Sonuna kadar mÃ¼cadele iÃ§erisinde oldular. BÃ¼tÃ¼n pay oyuncularÄ±mÄ±n. Hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. SÄ±kÄ±ÅŸan oyunlarda Ã¶zellikle Ã¶ndeki oyuncularÄ±n atraksiyonlarÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Oscar Ã§ok genÃ§, dinamik ve geleceÄŸi olan oyuncu. Gole ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Orta saha yerine Ã¶n taraf deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±k. Hafta iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z golÃ¼ bulmak bizi mutlu etti. Oyun iÃ§inde ve lig iÃ§inde iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olacaktÄ±r. Ama 12. hafta 14 puanÄ±mÄ±z var. KazandÄ±k ama bitmedi, mÃ¼cadele devam ediyor. Seyircinin bizi pozitif anlamda desteklemesi biraz daha coÅŸkulu oyuna itti. Ã–nÃ¼mÃ¼zde zorlu maÃ§lar var. Geriye kalan 5 maÃ§tan alabileceÄŸimiz tÃ¼m puanlarÄ± alÄ±p, en azÄ±ndan ikinci yarÄ±ya daha saÄŸlÄ±klÄ± ve eksiklikleri giderme adÄ±na daha doÄŸru hamleler yapmak istiyoruz."

Ä°smail Kartal: "Duran toptan 4 dakika kala maalesef gol yedik"Â

Ã‡aykur Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, deplasmanda yenildikleri iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Rakibe ilk yarÄ± pozisyon vermediklerini anlatan Kartal, "Ä°kinci yarÄ±da paslarda biraz daha dikkatli ve Ã¼retken olabilseydik bir gol atÄ±p Ã¶ne geÃ§ebilirdik. BunlarÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in de rakip takÄ±m taraftar desteÄŸini de alarak son bÃ¶lÃ¼mde biraz Ã¼zerimize geldi. Biz de buna bir hamle yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ama duran toptan 4 dakika kala maalesef gol yedik. Oyunu buraya kadar getirip artÄ±k 4 dakika kala basit bir gol yiyerek maÄŸlup olmamamÄ±z gerekiyordu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.