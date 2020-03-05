İsmail Köybaşı, İspanya'da örnek gösterildi: Büyük Türk

İspanya La Liga ekibi Granada'da top koşturan milli futbolcu İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra yeni ülkesine adapte oldu. Son maçtan sonra İspanyolca röportaj veren İsmail Köybaşı, sosyal medyada taraftarların övgüleriyle karşılaştı. Yıllardır İspanyolca konuşamaması nedeniyle eleştirilen Gareth Bale, göndermeli yorumlarla karşılaştı.



İsmail Köybaşı Granada performansı

Fenerbahçe'den sonra İspanya'ya transfer olan ve sezon başından beri Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı, son maçın ardından verdiği İspanyolca röportaj ile dikkat çekti.

"ÖVGÜYE DEĞER BULUYORUM"

İspanyol taraftarlar, İsmail Köybaşı'nın çabasını örnek gösterirken, övgü dolu yorumlar yapıldı. Bir taraftar "Sadece 6 ayda kendini İspanyolca ifade edebilmesi övgüye değer buluyorum" ifadeleriyle İsmail Köybaşı'nın çabasını takdir etti.

"AYNI GARETH BALE GİBİ"

Bir diğer taraftar ise "Sezon sonunda büyük olasılıkla Türkiye'ye döneceğini bilerek kendini geliştiriyor. Aynı Bale gibi :) Büyük Türk!" yorumunu yaparak göndermede bulundu. 7 yıldır Real Madrid forması giyen Galli futbolcu Gareth Bale, İspanyolca öğrenmemesi nedeniyle zaman zaman eleştirilere hedef oluyor.

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