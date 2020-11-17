İspanya-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

İspanya-Almanya maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar A Ligi 4. grup maçında bu akşam İspanya Olimpico La Cartuja stadyumunda Almanya'yı konuk edecej. Grupta 9 puanla ilk sırada yer alan Almanya liderliğini sürdürmek için İspanya deplasmanından puan ya da puanlar ile dönmenin hesaplarını yapıyor. Grupta oynanan ilk maçta Almanya sahasında rakibi İspanya ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki İspanya-Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İSPANYA ALMANYA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya-Almanya maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. İsveç futbol fedarasyonundan Andreas Ekberg'in düdük çalacağı mücadele S Sport 2 ekranından naklen yayınlanacak.

ALMANYA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

UEFA Uluslar A Ligi 4. grupta yer alan Almanya çıktığı 5 maçın hiçbirini kaybetmedi. İspanya ile sahasında 1-1 berabere kalan Almanya İsviçre ile oynadığı iki müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Ukrayna ile grupta oynadığı iki maçı da kazanan Almanya 9 puanla ilk sırada yer alıyor

İspanya grupta ilk maçında Almanya ile deplasmanda 1-1 berabe kalırken ikinci maçında Ukrayna'yı 4-0'la geçti. Üçüncü maçında sahasında İsviçre'yi sahasında tek golle geçen İspanya, ilk maçta rahat geçtiği Ukrayna karşısında 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İspanya grupta 8 puanla ikinci sırada yer alıyor