İspanya - Fas: 2-2

2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki son maçında İspanya ile Fas, 57 yıl sonra birbirleriyle karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Müsabaka golleri İspanya adına 19. dakikada Isco ve 90+3'te VAR kararıyla Iago Aspas kaydetti. Fas'ın gollerini ise 14. dakikada Khalid Boutaib ve 81. dakikada Youssef En Nesyri attı.

Bu sonuçla İspanya 5 puanla grubu lider tamamladı. Fas ise turnuvayı 0 puanla kapattı. B grubunu Portekiz ise 2. olarak tamamladı.

İspanya A grubunu 2. sırada tamamlayan Rusya ile eşleşirken Portekiz ise A grbunun lideri Uruguay ile eşleşti.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN



İSPANYA: 2 - FAS: 2



Stat: Kaliningrad

Hakemler: Ravshan Irmatov, Abdukhamidullo Rasulov, Jakhongir Saidov (Özbekistan)



İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Sergio, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Diego Costa (Dk. 74 Costa)



Fas: El Kajoui, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Ziyach (Dk. 85 Bouhaddouz), Belhanda (Dk. 63 Fajr), Noureddine Amrabat, Boutaib (Dk. 72 Nesyri)



Goller: Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas), Dk. 19 Isco, 90+1 Aspas (İspanya)

Sarı Kartlar: Dk. 21 El Ahmadi, Dk. 29 Noureddine Amrabat, Dk. 31 Da Costa, Dk. 31 Boussoufa, Dk. 89 El Kajoui, 90+3 Hakimi (Fas)

MAÇTAN DAKİKALAR



2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile 2-2 berabere kalan İspanya, lider olarak son 16 turuna yükseldi.



İspanya, son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.



14. dakikada Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.



19. dakikada İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



81. dakikada Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2 90 1. dakikada İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2 Müsabaka 2-2 berabere sona erdi.