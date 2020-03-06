Ä°spanya Kral KupasÄ±'nda Bask finali! Real Sociedad ve Athletic Bilbao

Ä°spanya futbol Kral KupasÄ±'nda Real Sociedad'Ä±n ardÄ±ndan diÄŸer bir Bask bÃ¶lgesi takÄ±mÄ± olan Athletic Bilbao da finale kaldÄ±.Â

KupanÄ±n yarÄ± finalinin ilk maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda Granada'yÄ± 1-0 yenen Athletic Bilbao, deplasmanda 2-1 maÄŸlup olmasÄ±na raÄŸmen, deplasman golÃ¼ averajÄ±yla finale adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.Â

Ä°lk yarÄ±sÄ± 0-0 sona eren karÅŸÄ±laÅŸmada 48. dakikada Carlos Fernandez ile Ã¶ne geÃ§en Granada, 76. dakikada German Sanchez'in kafa golÃ¼yle farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±.

Kral KupasÄ±'nda 61 yÄ±l sonra tarihindeki ikinci finali oynamaya Ã§ok yaklaÅŸan Granada'nÄ±n hayalleri, 81. dakikada Athletic Bilbao'dan Yuri Berchiche'nin attÄ±ÄŸÄ± golle suya dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Sahadan 2-1 yenik ayrÄ±lan Athletic Bilbao, buna raÄŸmen 38. kez Kral KupasÄ±'nda finale kalmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.Â

Kral KupasÄ±'nÄ± Barcelona'nÄ±n (30) ardÄ±ndan 23 kez ile en fazla kazanan ikinci kulÃ¼p olan Athletic Bilbao, son olarak 2015 yÄ±lÄ±nda final maÃ§Ä± oynamÄ±ÅŸ ve Barcelona'ya 3-1 yenilmiÅŸti.Â

KupanÄ±n ilk finalisti olan Real Sociedad, yarÄ± finalde 2. lig takÄ±mÄ± Mirandes'i 2-1 ve 1-0 galibiyetlerle elemiÅŸti. Bu kupayÄ± ÅŸimdiye kadar iki kez kazanan Real Sociedad, 32 yÄ±l aradan sonra finale kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Kral KupasÄ± tarihinde ilk kez iki Bask takÄ±mÄ± finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken, karÅŸÄ±laÅŸma 18 Nisan'da Sevilya'daki Cartuja StadÄ±'nda oynanacak.Â

Ã–te yandan Granada'da forma giyen TÃ¼rk futbolcu Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, teknik direktÃ¶r Diego Martinez'in tercihiyle maÃ§ kadrosuna alÄ±nmadÄ±.