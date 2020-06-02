İspanya'da flaş karar! Yasağa inat taraftar...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs sonrası futbola dönüş hazırlığında olan İspanya'da flaş bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İspanya'da La Liga'nın bir alt liginde mücadele eden Las Palmas, 13 Haziran'da yeniden başlayacak lig maçlarında taraftarıyla oynamak istiyor.

İç saha maçlarında en azından 10 bin taraftarın tribünde olması düşünülüyor. Konuyla ilgili Las Palmas'ın kulüp başkanı Miguel Ramirez de açıklama yaparak, Kanarya Adaları'nda sorun olmadığını belirtti.

Başkan Ramirez, 13 Haziran günü Girona ile yapacakları maçta tribünde taraftarlarını görmek istediklerini söyleyerek, "Otoritelerin bizden talep ettiği her şeyi, her kuralı yerine getirdik. Gelecek hafta da taraftarımız için maça davet anonsu yapabileceğiz" dedi.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da taraftarlarına seslenen Las Palmas Başkanı, tribünlere çağırdı, "Kanarya Adaları güvenli ve tehlike yok. Taraftarlarımız takımlarını desteklemek için tribünde olabilecek" diye konuştu.