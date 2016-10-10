İspanya'da Gerard Pique krizi! Milli takımı bırakıyor

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Dün akşam oynanan 2018 Rusya Dünya Kupası Eleme maçında İspanya, Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Fakat İspanyollar bu maçı değil, yıldız oyuncu Gerard Pique'yı konuşuyor.

Pique, Arnavutluk karşısına kollarında İspanya bayrağının renkleri olan kısa forma yerine kollarını kestiği uzun kollu formayı giyince tepkilerin odağına yerleşti.

Pique'nin, kısa formanın kollarında yer alan İspanya renklerini kasıtlı olarak söktüğünü düşünen İspanyollar yıldız oyuncuya tepki yağdırdı.

Federasyon açıklama yapmak zorunda kaldı

Bu tepkilerin ardından İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak Pique'nin kısa formanın kollarındaki renkleri sökmediğini, daha konforlu olduğu için uzun kollu formanın kollarını kesip öyle giydiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ramos'un uzun kollu formasının da fotoğrafını paylaşıldı.

Pique milli takımı bırakacağını açıkladı

Bu tepkiler üzerine çok sinirlendiği belirtilen Pique flaş bir karar alarak 2018 Dünya Kupası'ndan sonra İspanya Milli Takımı'na veda edeceğini açıkladı.

Pique yaptığı açıklamada: '2018 Dünya Kupası benim İspanya Milli Takımı forması altında son turnuvam olacak. Bu ani bir karar değil. Kararımı çok düşündüm. Eğer insanlar benim burada olmamın daha iyi olacağını düşünüyor.' dedi.

İŞTE PİQUE'NİN KESTİĞİ PARÇALAR

Daha önce de tartışma konusu olmuştu

Barcelonalı futbolcu, geride kalan aylarda yine bir milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı. Katalan milliyetçiliğini savunup, bağımsızlık yanlısı gösterilere katıldığı için İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti.