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19.09.2020 - 20:14 | | MADRİD (AA) -

İspanya'da iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İspanya basketbol liginde iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

İspanya'da iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

La Liga Endesa'da sezonun açılış maçı olan Monbus Obradoiro-Urbas Fuenlabrada ile pazar günün oynanması gereken Iberostar Tenerife-Casademont Zaragoza karşılaşmalarının tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendiği bildirildi.

Basketbol Kulüpleri Derneğinden (ACB) yapılan açıklamada, maçların ertelenme sebebi olarak Obradoiro ve Zaragoza takımlarında birer Kovid-19 vakası tespit edildiği kaydedildi.

İspanya Kadınlar 1. Basketbol Ligi'nde de benzer sorun yaşanırken, sezonun ilk haftasının fikstüründe 8 maçtan 3'ü çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı başka tarihlere alındı.

İspanyada iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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