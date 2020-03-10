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10.03.2020 - 14:42 |

İspanya’da virüs paniği! Tüm maçlar seyircisiz...

İspanya’da La Liga ve bir alt lig maçları seyircisiz oynanacak. Corona Virus nedeniyle 2 hafta boyunca tribünler boş kalacak.

İspanya’da virüs paniği! Tüm maçlar seyircisiz...

Avrupa futbolunu sarsan Corona Virus, İspanya’yı da zor duruma soktu. La Liga yönetimi yaptığı toplantılar sonrası maçların seyircisiz olması gerektiğini kararlaştırdı. Yapılan bilgilendirmede; La Liga ve bir alt ligde maçların 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

İtalya’nın ardından en fazla etkilenen ikinci ülke olan İspanya, önce bu haftayı seyircisiz yapmayı düşündü. Ancak gelen talepler ve vakaların çoğalmasıyla 2 hafta olarak belirlendi. Seyircisiz maç sayısının artabileceği vurgulandı.

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İspanya’da virüs paniği Tüm maçlar seyircisiz...

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