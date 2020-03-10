İspanya’da virüs paniği! Tüm maçlar seyircisiz...

Avrupa futbolunu sarsan Corona Virus, İspanya’yı da zor duruma soktu. La Liga yönetimi yaptığı toplantılar sonrası maçların seyircisiz olması gerektiğini kararlaştırdı. Yapılan bilgilendirmede; La Liga ve bir alt ligde maçların 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

İtalya’nın ardından en fazla etkilenen ikinci ülke olan İspanya, önce bu haftayı seyircisiz yapmayı düşündü. Ancak gelen talepler ve vakaların çoğalmasıyla 2 hafta olarak belirlendi. Seyircisiz maç sayısının artabileceği vurgulandı.

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