İspanya'da yeni futbol!

CELAL UMUT EREN

La Liga tam 3 ay sonra yeniden start aldı. Derbiyle açılışı yapılan ligde 28. haftada Sevilla, ezeli rakibi R.Betis’i devirirken; pandemi protokolü nedeniyle ülkede; ‘İşte yeni futbol’ manşetleri atıldı

İspanya La Liga tam 3 ay sonra geri döndü. 28. haftanın açılışında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan’da Real Betis’i 2-0 yendi. Goller 56’da penaltıdan Ocampos ve 63’te eski Galatasaraylı Fernando’dan geldi. Ancak bu geri dönüş birçok yeniliği beraberinde getirdi.

Marca ve AS gazeteleri; ‘İşte yeni futbol’ manşetleriyle çıkarken; kurallar tek tek detaylandırıldı. Almanya Bundesliga’ya benzeyen kurallar listesine tek tek uyulurken herhangi bir sorun çıkmadı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulurken; oyuncular yedek kulübelerin arkasındaki tribünlere çıkarak 2 metre arayla oturdu. Futbolcular, teknik heyet ve görevliler; koridorlar, soyunma odaları, yedek kulübesi ve tribünlerde maske-eldiven taktı. Basın mensupları kendi bölgeleri yerine sahaya yakın bir alanda kurulan özel tribünde mesafeli yer aldı.

Top toplayıcılar futbol toplarını sık sık dezenfekte etti. Seremoniye takımlar tek tek gelirken; el sıkışma olmadı. Koronavirüs sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Vefat edenlerin isimleri ekranlara getirildi.

Maç içerisinde de kuralların dışına çıkılmadı.

FIFA 20 denemesi

Koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz olması sonrası FIFA efektleri ilk kez maç yayınında denendi. Sevilla-Real Betis maçı yayınında ESPN’de opsiyonel olarak FIFA 20 seçeneği eklendi. İsteyen taraftarlar futbol oyunundaki taraftar görüntüsü ve seslerini yayınına aldı. Ancak orjinal yayında FIFA 20 efektleri olmadı.

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol