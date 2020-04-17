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17.04.2020 - 11:17 |

İspanya'da yeni plan! La Liga iptal...

Corona virüs krizinden en fazla etkilenen ülkelerden olan İspanya'da futbol için yeni bir senaryo çizildi. Futbol federasyonu UEFA listelerini belirledi.

İspanya'da yeni plan! La Liga iptal...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Avrupa'da corona virüsü en fazla yaşayan ülkelerden İspanya'da La Liga yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu yoğun bir çalışma yürütüyor.

Şu anda büyük bir salgınla uğraşan ülkede; futbol maçlarının ne zaman döneceği konusu sürekli gündemde duruyor.

La Liga ve futbol federasyonu yeni bir planı daha gündeme aldı. Ülke basınında yer alan haberlerde; en kötü senaryo olarak tanımlanan bu planda; eğer salgın azalmaz ve sıkıntılar devam ederse ligi iptal etme konusu ele alınacak.

Ancak ilk olarak UEFA'ya verilecek Avrupa kupaları listesi belirlendi. Buna göre; Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Sociedad ilk 4 sırayı alarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Avrupa Ligi'ne ise Atletico Madrid, Getafe ve Kral Kupas finalis Athletic Bilbao katılacak. Şu anda kimin şampiyon ilan edileceği ya da küme düşmeler nasıl olacak konuları belirlenmedi. Eğer kötü senaryo göz önüne gelirse o konular da kulüplerle görüşülecek.

İspanyada yeni plan La Liga iptal...

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