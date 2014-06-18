İspanya'dan Ali Adnan için geliyorlar!

İspanya La Liga takımlarından Granada'nın Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Adnan ile ilgilendiği iddia edildi.

Asya'nın Gareth Bale'i olarak tanıtılan Çaykur Rizespor'un sol beki, geçen sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesine girmişti.

Ancak Çaykur Rizespor'u tercih eden 20 yaşındaki Iraklı futbolcuyu Napoli'nin de izlediği öne sürüldü.

İspanya basınında yer alan habere göre, Granada'nın bu sezon öncesinde genç futbocluyu transfer etmek için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Çaykur Rizespor formasıyla geçen sezon 31 karşılaşmaya çıkan Ali Adnan, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Sporx