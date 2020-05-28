Ä°spanyol basketbolu sezonu turnuvayla tamamlama kararÄ± aldÄ±

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± 14 Mart'tan bu yana durdurulan Ä°spanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalÄ±k turnuvayla tamamlanmasÄ± iÃ§in anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.Â

ACB'ye baÄŸlÄ± 18 kulÃ¼p, 2019-2020 sezonunun Valensiya kentinde organize edilecek ve sadece mevcut durumda ilk 12 sÄ±radaki takÄ±mlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± bir turnuvayla sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â

Ligde kÃ¼me dÃ¼ÅŸme bu sezon iÃ§in kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, TÃ¼rk basketbolcu Kenan Sipahi'nin formasÄ±nÄ± giydiÄŸi ve ÅŸu anda 15. olan Coosur Real Betis, alt sÄ±ralardaki diÄŸer 5 takÄ±mla birlikte sezonu kapatmÄ±ÅŸ oldu.Â

Ä°spanya'da ilk sezonunu geÃ§iren Kenan'Ä±n kulÃ¼bÃ¼ ile bir yÄ±llÄ±k daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.Â

ACB, Valensiya'daki turnuvanÄ±n altÄ±ÅŸardan iki grup olarak oynanacaÄŸÄ±nÄ±, beÅŸer maÃ§ oynayacak takÄ±mlardan gruplardan ilk iki sÄ±rada Ã§Ä±kanlarÄ±n yarÄ± finalde eÅŸleÅŸerek, kazananlarÄ±n final oynamasÄ±yla ÅŸampiyonun belirleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Ligde bu zamana kadar oynanan 23 hafta sonunda lider Barcelona ve ikinci sÄ±radaki Real Madrid, her iki grubun lideri olacak.Â

ACB, turnuvanÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±yla ilgili resmi aÃ§Ä±klama yapmasa da, grup maÃ§larÄ±nÄ±n 17-30 Haziran, final maÃ§Ä±nÄ±n da en geÃ§ 10 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.