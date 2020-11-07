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07.11.2020 - 23:39 | | AA

Isparta 32 Spor'da 18 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da, 14'Ã¼ futbolcu 18 kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Isparta 32 Spor'da 18 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da, 14'Ã¼ futbolcu 18 kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Atakan Yazgan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mda 14'Ã¼ futbolcu olmak Ã¼zere teknik heyet dahil 18 kiÅŸinin Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

TÃ¼m ekibin kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yazgan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Yaz sezonundan bu yana oldukÃ§a dikkatli ve tedbirli davranÄ±yorduk. Ne yazÄ±k ki ekibimiz bu bela ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Yetkililerimizin desteÄŸiyle gerekli bÃ¼tÃ¼n tedbirleri aldÄ±k. Ä°nÅŸallah teknik heyetimiz ve futbolcularÄ±mÄ±z kÄ±sa sÃ¼rede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacaktÄ±r. HalkÄ±mÄ±zÄ± bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

Isparta 32 Sporda 18 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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