İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden şampiyon sporcular için hatıra ormanı

'Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor' sloganıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikme etkinliği, çeşitli branşlarda Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil eden 115 milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Milli sporcuların adının yaşatılması için Ahmet Cömert Spor Salonu'nun yanındaki alanda oluşturulan hatıra ormanındaki etkinlikte konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Her şampiyonumuza bir ağaç vermeye çalıştık. Her şampiyonumuzun gelecekte bir dikili ağacı olsun istedik. Çevre ve doğa bilincini de çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz" dedi.

"ÇEVREYE VE DOĞAYA SAYGILI VATANDAŞLAR YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Sporcularımızla çevreyi ve doğayı bir araya getirmeye çalışıyoruz" diye sözlerini sürdüren Hacıcaferoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece şampiyon bir sporcu değil, çevreye ve doğaya saygılı birer vatandaş olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün 'Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor' adı altında bir etkinlik düzenledik. Her şampiyonumuza bir ağaç vermeye çalıştık. Her şampiyonumuzun gelecekte bir dikili ağacı olsun istedik. Çevre ve doğa bilincini de çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Ağaç bir nefestir, gelecekte de nefes alabilmek için doğaya saygılı olmamız lazım. Doğayı ve çevreyi koruyan bir nesil yetiştirmeliyiz."

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi, teknik direktör ve milli sporcu Halis Avşar etkinliğin pandemi döneminde kendileri için moral ve motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirirken, muaythai branşında Avrupa ikincisi milli sporcu Elif Özcan ise Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı temsil ettiklerini söyledi. Etkinlik için de Özcan, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.