21.02.2020 - 16:50 | | Olgucan KALKAN - Ali DANAÅž / Ä°stanbul,(DHA)
Ä°stanbul ValiliÄŸi'ndeki kritik 'futbol' toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya'nÄ±n daveti Ã¼zerine TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve SÃ¼per Lig'de yer alan 4 bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± baÅŸladÄ±.Â
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, SÃ¼per Lig'in 23'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda oynanacak derbi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Ã¶ncesinde FenerbahÃ§e, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor kulÃ¼plerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ± valilik binasÄ±na davet etti.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± saat 16:30 gibi baÅŸladÄ±. DÃ¼zenlenen toplantÄ±da cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ-Trabzonspor, pazar gÃ¼nÃ¼ ise FenerbahÃ§e-Galatasaray arasÄ±nda oynanacak maÃ§larda gerginlik yaÅŸanmamasÄ±, taraftarlarÄ±n stada ulaÅŸÄ±mlarÄ± ve alÄ±nacak gÃ¼venlik tedbirleri Ã¼zerinde durulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.