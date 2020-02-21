Ä°stanbul ValiliÄŸi'ndeki kritik 'futbol' toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, SÃ¼per Lig'in 23'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda oynanacak derbi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Ã¶ncesinde FenerbahÃ§e, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor kulÃ¼plerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ± valilik binasÄ±na davet etti.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± saat 16:30 gibi baÅŸladÄ±. DÃ¼zenlenen toplantÄ±da cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ-Trabzonspor, pazar gÃ¼nÃ¼ ise FenerbahÃ§e-Galatasaray arasÄ±nda oynanacak maÃ§larda gerginlik yaÅŸanmamasÄ±, taraftarlarÄ±n stada ulaÅŸÄ±mlarÄ± ve alÄ±nacak gÃ¼venlik tedbirleri Ã¼zerinde durulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.