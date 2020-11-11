İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı



İstanbul Park’ta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışları öncesinde yarış araçları renkli şovlar sergiledi. İki Formula 1 aracı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Asya ve Avrupa kıtası arasında giderek renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca Formula yarış aracının köprü üzerinde sergilediği pit stop şovu da nefes kesti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giderek Formula 1 araçlarının nefes kesen şovunu izledi.



“İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı”

Şovun ardından basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, “9 yıl aradan sonra dünyanın motor sporlarında en popüler Formula 1 yarışları artık tekrar İstanbul’la buluştu. İstanbul, daha önce yapılan yarışlardaki tecrübesinin ışığında bu pandemi sürecinde, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir işbirliği, takım ruhu göstererek en güzel şekilde yarışa hazırlandı. Şunu söylemeliyiz, aslında heyecanımız biraz eksik. Hem ülkemizde hem de dünyanın bütün yerlerinde Formula 1 sevenleri bu yarışı izlemek isterlerdi, ama biliyorsunuz salgınla ilgili önlemler kapsamında onlarla artık ekranda buluşacağız. Seyircisiz bu yarış gerçekleşecek. Bu yarış İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olacak” dedi.



“İstanbul Park Formula 1 ve araçlarını ve pilotlarını, biz de onları çok özledik”

Vali Yerlikaya, yapılacak yarışlar ile ilgili, “Bu heyecan bizlerle buluşmadan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul'umuzda Pazartesinden bu ana kadar tarihi, kültürel mekanlarda çok özel çekimler yapıldı. Çok sürprizlerimiz var. İstanbul iki kıtanın üzerinde, dünyanın en gözde en güzel şehri. Bizim medeniyetimizin başkenti. Değerli dostlarım bu mekanlarda arkadaşlarımız sabırla çok büyük heyecanla çekimler yaptılar. Ama bu filmle birlikte izlediğiniz zaman gerçekten hayranlık duyulacağını göreceksiniz. Bazı ilkler gerçekleşti. Bunlardan birincisi, Avrasya Tüneli'mizle denizin altından iki kıta arasına koşuldu. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprümüzle birlikte iki kıta arasında denizin üstünde karşılıklı araçlarımız geçtiler. Ve sonuncusu, iki kıta arasında 15 Temmuz Şehitler Köprümüzde ve bu köprünün tam ortasında denizin üstünde pit stop gerçekleşti. Ve daha pek çok filmimizde sürprizlerimiz var. Evet ben de sizler gibi bu yarışı izlemek, bu yarışı görmek için heyecanlanıyorum. 10 takım, 20 pilot burada yarışacaklar. İstanbul Park Formula 1 ve araçlarını ve pilotlarını, biz de onları çok özledik. Güzel bir yarış, güzel bir rekabet olması, kazasız belasız olmasını temenni ediyor, ekranları başında bizleri izleyen bütün yarış severlerimize İstanbul'dan 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün üzerinden selam ediyorum” dedi.