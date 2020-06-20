İstanbul’da 10 ay tatil! Kruse futbol dışı konularla meşgul oldu...

CELAL UMUT EREN

Poker tutkunu

Kariyerinde ilk kez Almanya dışına çıkan Max Kruse; İstanbul’da kaldığı 10 ayda futbolundan daha çok farklı konularla anıldı. Başta poker ve konsol oyunları olmak üzere kafasını futbol dışı konularla meşgul etti. Daha geldiği ilk günlerde Çeşme tatili ve nargile içmesiyle gündeme gelen Kruse; gece uykularının düzensizleşmesine neden olan dijital oyunlarla çok ilgiliydi. Uyku düzeninin bozulmasıyla da özellikle ligin ilk yarısında performansı düştü, gol bile atamadı.

Nargile merakı

Denizlispor ile 7 Mart’ta oynanan maçta bileğine darbe alan Kruse’nin 4-6 haftada geçmesi beklenen sakatlığının süresi 100 günü aştı. Alman futbolcunun karantina günlerinde konsol oyunları, evinin balkonunda tavla oynaması, sık sık Instagram’dan yaptığı yayınlarda futbol oynanmasına sıcak bakmadığını vurgulaması gözlerden kaçmamıştı. Nargile kaçamakları da sezon boyunca sürdü. Riva’daki kampta da salonda çalışan Kruse, tavırlarıyla takımda da tepki toplamaya başlamıştı.