İşte Beşiktaş'ın geleceği: Ersin ve Utku...

Ersin Destanoğlu bu sezon Süper Lig'de sadece Antalyaspor maçında şans buldu. Destanoğlu kalesine gelen 4 şuttan ikisini kurtarırken bir kez de ceza sahasına açılan ortada başarı sağladı. Genç file bekçisi 30 kez de topla buluştu. Utku Yuvakuran ise Süper Lig'de 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında forma giydi. Yediği üç gole rağmen başarılı bir performans gösteren siyah-beyazlı eldiven kalesine gelen 7 isabetli şutun 4'ünü kurtardı, ceza sahasına gelen bir ortayı da uzaklaştırmayı başardı. Utku ayrıca Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise bir maçta şans buldu.

RIDVAN YILMAZ

Göztepe maçında 90 dakika şans buldu. 63 kez topla buluşan genç oyuncu 36 pas denemesinde %83'lük isabet sağladı. Üç kez orta açan Yılmaz bunlar da ise bir kez topu arkadaşlarıyla buluşturdu. Bir kez kaleyi yoklayan Rıdvan, bir top kaptı, girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

Genç futbolcu Antalyaspor karşısında ise performansıyla tam not aldı. Sahada kaldığı 78 dakikada 60 kez topla buluşan Rıdvan, 32 pas denemesinde %84,4'lük isabet sağladı. Bir kez kaleyi denen siyah-beyazlı futbolcu savunmada yine tam not aldı. Bir top kapan Yılmaz girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, üç tehlikeyi de uzaklaştırdı.

Rıdvan Türkiye Kupası'nda ise 24Erzincan maçında 90 dakika şans buldu.

KARTAL KAYRA YILMAZ

Çaykur Rizespor maçında sadece 7 dakika forma şansı buldu. 5 kez topla buluşan genç oyuncu 4 pas denemesinde %75 isabet sağladı. Yılmaz girdiği bir ikili mücadeleyi ise kazanamadı. Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga ile oynanan ilk maçta 30, rövanşta ise 72 dakika şans buldu.

Diğer genç futbolculardan Erdoğan Kaya, Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor ile oynanan iki maçta 180 dakika sahada kalıp bir asist yaparken, Avrupa Ligi'nde de Wolverhampton mücadelesinde forma giydi. Kerem Kalafat ise kupada Erzincan 90 dakika, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton maçında da 78 dakika şans buldu.