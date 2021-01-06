İşte Beşiktaş'ın Rosier planı

Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyilerindne olduğunu kanıtlayan Valentin Rosier için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Başarılı sağ bek için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan kiralanan futbolcunun bonservisi için resmi girişimlere başlıyor.

Siyah-Beyazlılar, kulübü Sporting’in bonservisi için 5 milyon Euro istediği Fransız sağ beki, 1 yıl daha kiralamak için girişimlere başladı.