Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Beşiktaş'ın Rosier planı
06.01.2021 - 08:29 |

İşte Beşiktaş'ın Rosier planı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş Yönetimi, takıma kısa sürede uyum sağlayıp başarılı bir görüntü sergileyen Valentin Rosier için düğmeye bastı.

İşte Beşiktaş'ın Rosier planı
ABONE OL

Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyilerindne olduğunu kanıtlayan Valentin Rosier için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Başarılı sağ bek için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan kiralanan futbolcunun bonservisi için resmi girişimlere başlıyor.

Siyah-Beyazlılar, kulübü Sporting’in bonservisi için 5 milyon Euro istediği Fransız sağ beki, 1 yıl daha kiralamak için girişimlere başladı.

İşte Beşiktaşın Rosier planı

Zalatan Ibrahimovic, gollerine devam ediyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Danny Rose bombası!
    Danny Rose bombası!
  2. Bilic'in yeni takımı belli oldu
    Bilic'in yeni takımı belli oldu
  3. Diego Costa'ya servet teklif edildi
    Diego Costa'ya servet teklif edildi
  4. İşte Beşiktaş'ın Rosier planı
    İşte Beşiktaş'ın Rosier planı
  5. İşte G.Saray'ın yeni sağ beki!
    İşte G.Saray'ın yeni sağ beki!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tümer Metin'den canlı yayında olay sözler! 'Gözlerime inanamıyorum'

Tümer Metin'den canlı yayında olay sözler! 'Gözlerime inanamıyorum'

Son dakika - Fenerbahçe'de Thiam’dan mutlusu yok

Son dakika - Fenerbahçe'de Thiam’dan mutlusu yok

Son dakika - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'den şampiyonluk iddiası!

Son dakika - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'den şampiyonluk iddiası!

Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar var, Atiba yok! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar var, Atiba yok! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet