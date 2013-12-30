İşte Çalımbay'ın transfer listesi

Ligde sakatlıklar nedeniyle yaşadığı kadro sorunu ile son 12 maçında galibiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarını başlattı.

Rıza Çalımbay'ın yönetime sunduğu raporda Cenk Ahmet Alkılıç, Uche Kalu, David Depetris, Cenk Güvenç, Oğuzhan Berber ve kaleci Mariusz Pawelek'in kiralanması yer aldı. Mustafa Denizli döneminde Denizlispor'dan 1 milyon 650 bin liraya alınan Oğuzhan ise bu sezon Süper Lig maçlarında hiç forma giymedi.

İŞTE LİSTE

Bu arada Çaykur Rizespor'un ara transferde en az 7 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı açıklandı. Rıza Çalımbay, Kulüp Başkanı Metin Kalkavan ile bir araya gelerek devre arası yapılacak transferleri masaya yatırdı. Rıza Çalımbay'ın transfer listesinde Eskişehirsporlu Servet Çetin, Galatasaraylı Engin Baytar, Beşiktaşlı 2 futbolcu Sezer Öztürk ve İbrahim Toraman, Trabzonsporlu Emre Güral ve Aykut Akgün, Sivassporlu Kamil Grosicki ile Kasımpaşa'dan Özer Hurmacı'nın yer aldığı bildirildi.

MUTUMBA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Çaykur Rizespor, bu arada İsveç'in AIK Stockholm takımında forma giyen Ugandalı 28 yaşında orta saha oyuncusu Martın Kayongo Mutumba ile temasa geçti. Ugandalı oyuncuyla büyük oranda anlaşan yeşil mavili yönetimin külübüyle anlaşmaya varılması halinde Mutumba'yı transfer edeceği belirtildi. Orta sahanın iki kanadında da forma giyebilen Mutumba, İsveç ekibinde görev yaptığı 30 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.

