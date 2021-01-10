İşte Erol Bulut'un istediği model! "15 saniyede gol"

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik Alanyaspor galibiyetiyle önemli bir virajı kayıpsız geçti. Teknik direktör Erol Bulut, sahaya sürdüğü sistem ve formasyonla en çok konuşulan isim oldu. Ancak genç teknik adam Fenerbahçe döneminde belki de en keyif aldığı galibiyeti yaşadı.

90 dakika sonunda topa sahip olmada Alanyaspor, yüzde 71’e 29 önde olsa da istediği alan taraf Erol Bulut oldu. Takımın maçın ilk anından beri Bulut’un istediklerini yapması ve yapmaya gayret etmesi herkesi çok sevindirdi.

Özellikle atılan ikinci gol Erol Bulut’un yüzünü güldürdü. Teknik adamlık kariyerinde herkesin ‘gegenpressing’ yani hızlı presle topu kapıp direkt oyuna sonuca gitme görüşünü benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda böyle bir golü ilk defa kaydetti.



15 saniyede gol

Benzer örnekler Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında olsa da en bariz örnek Alanyaspor’a karşı oldu. 69. dakikadaki gol öncesi rakip orta sahadan çıkarken araya giren Pelkas’ın kapmasıyla başlayan atakta direkt 7 pas ve 15 saniyede gole gidildi. Pelkas kaptı Mert Hakan, Ozan, Valencia, Ozan, Thiam, Ozan paslaştı ve ardından Ozan’ın asistinde Pelkas golü buldu. Kısacası atak Pelkas’la başladı Pelkas’la bitti, Ozan Tufan istenildiği gibi atağı yönlendiren isimdi.

Alkışlar Pelkas’a

Sarı-lacivertli takımda hem takım arkadaşları hem de teknik heyetten Dimitris Pelkas’tan çok memnun. Geldiği andan itibaren hemen takıma giren ve adapte olan Pelkas, özellikle son haftalarda artan performansıyla göze çarpıyor.

İlk dönemde sol kanada sıkışan 26 yaşındaki yıldız, son 3 maçta orta sahanın merkezine yani kendi yerine geçti. Pelkas, oyun kurucu bölgesinde önce Kasımpaşa maçında 2 gole katkı verdi, ardından Alanyaspor’a karşı şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Şu anda 3 gol 4 asistle oynayan Yunan futbolcu, 11 maçta 7 gole direkt etki etti.

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