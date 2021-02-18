İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

Bireysel çalışmalara başlayan Milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan’ın 28 Şubat’ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.