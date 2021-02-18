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HaberlerFenerbahçe Haberleri İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç
18.02.2021 - 07:20 | | Fanatik

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

Ocak ayında Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi.

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Bireysel çalışmalara başlayan Milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan’ın 28 Şubat’ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

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