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03.02.2019 - 11:18 | | AA

İşte NBA All-Star'da görev yapacak başantrenörler!

NBA'de 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu.

İşte NBA All-Star'da görev yapacak başantrenörler!
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre NBA All-Star maçında Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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