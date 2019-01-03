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03.01.2019 - 17:03 |

İşte Robinho gerçeği! Transferde sorun var mı?

Demir Grup Sivasspor'un Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması vardığı Robinho transferinde sorun olmadığı öğrenildi.

İşte Robinho gerçeği! Transferde sorun var mı?
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Mesut Aydın KALE / Skorer Özel

Geçtiğimiz günler Medipol Başakşehir'in Robinho transfer için Demir Grup Sivasspor kulübüyle anlaştığını duyurmuştu.

Robinho için bugün bomba bir iddia ortaya atıldı. Demir Grup Sivasspor'un transferi konusunda Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de devreye girdiği iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Skorer'in edindiği bilgiye göre Başakşehir ve Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Robinho transferinde, İstanbul ekibinin oyuncu ile de anlaştığı öğrenildi. Robinho'nun 1-2 gün içerinde İstanbul'a gelip Başakşehir'e resmi imza atacağı belirtildi.

Transferin resmiyete dökülmesinin ardından Brezilyalı golcü Antalya'ya uçup Başakşehir kampına katılacak.

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