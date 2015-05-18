Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İşte Süper Lig'den düşen 3 takım!
18.05.2015 - 21:50 | | İSTANBUL (AA)

İşte Süper Lig'den düşen 3 takım!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala PTT 1. Lig'e düşen 3 takım da belli oldu.

İşte Süper Lig'den düşen 3 takım!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'un Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenmesiyle, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor'dan sonra Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor'un da küme düşmesi kesinleşti.

Ligde bitime iki hafta kala PTT 1. Lig'e düşen 3 takım da belli oldu. Sahasında İstanbul Başakşehir'e 1-0 yenilerek küme düşen Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'dan sonra Balıkesispor ve Kardemir Karabükspor'da Süper Lig'e veda etti.

Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor'u yenerek puanını 34'e yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Balıkesirspor'un 32. hafta sonunda 26, Kardemir Karabükspor'un 25 ve Kayseri Erciyesspor'un ise 23 puanı bulunuyor.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber