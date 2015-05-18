İşte Süper Lig'den düşen 3 takım!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'un Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenmesiyle, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor'dan sonra Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor'un da küme düşmesi kesinleşti.

Ligde bitime iki hafta kala PTT 1. Lig'e düşen 3 takım da belli oldu. Sahasında İstanbul Başakşehir'e 1-0 yenilerek küme düşen Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'dan sonra Balıkesispor ve Kardemir Karabükspor'da Süper Lig'e veda etti.

Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor'u yenerek puanını 34'e yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Balıkesirspor'un 32. hafta sonunda 26, Kardemir Karabükspor'un 25 ve Kayseri Erciyesspor'un ise 23 puanı bulunuyor.