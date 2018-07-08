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08.07.2018 - 00:12 | | AA

İşte yarı final eşleşmeleri ve program!

2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.

İşte yarı final eşleşmeleri ve program!
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2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi Rusya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesinin normal süresi Denis Cheryshev ve Andrej Kramaric'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 101. dakikada attığı golle öne geçen Hırvatistan, 115. dakikada Mario Fernandes'e engel olamadı ve kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı ve İngiltere ile eşleşti.

İngiltere ile Hırvatistan, 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Fransa ile Belçika, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg kentindeki statta finale çıkmak için mücadele edecek.

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