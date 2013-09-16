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HaberlerKonyaspor Haberleri İşte Yılmaz Vural'ın yakın olduğu o takım!
16.09.2013 - 13:10 |

İşte Yılmaz Vural'ın yakın olduğu o takım!

Süper Lig'in yeni takımı Konyaspor'da işler iyi gitmiyor. Üst üste 3. mağlubiyetini alan takımda fatura Uğur Tütüneker'e çıkacak gibi... Yeni teknik direktör adayları arasında Yılmaz Vural da var.

İşte Yılmaz Vural'ın yakın olduğu o takım!
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Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek sezona havalı bir giriş yapan Konyaspor’da sonraki maçlar hiç de istenildiği gibi sonlanmadı.

Sırasıyla Sivasspor’a 2-0, Kasımpaşa 2-1 ve Elazığspor’a 2-0 mağlup olan Konyaspor’da fatura Uğur Tütüneker’e çıkıyor.

Eurosport'un edindiği bilgiye göre, Konyaspor yönetim kurulunun salı günkü toplantısından sonra Uğur Tütüneker için ayrılık kararı çıkabilir.

Uğur Tütüneker’in yerine iki aday isim var. Çok erken şekilde Bursaspor’a veda eden Hikmet Karaman ve en son Elazığspor’u çalıştıran Yılmaz Vural.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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