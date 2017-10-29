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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri İstifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor maçını izledi
29.10.2017 - 15:47 | | DHASPOR

İstifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor maçını izledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden dün istifa eden Melih Gökçek, Konya'ya gelerek, onursal başkanlığını yaptığı Osmanlıspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi.

İstifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor maçını izledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden dün istifa eden Melih Gökçek, Konya'ya gelerek, onursal başkanlığını yaptığı Osmanlıspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi.

Melih Gökçek, dün 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor'un- Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün Konya'ya geldi. Gökçek, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi. Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman Gökçek, lehine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.

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