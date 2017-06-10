10.06.2017 - 10:31 |
İsveç 90+3'te orta sahadan Fransa'yı yıktı!
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Fransa'yı 90+3'te attığı inanılmaz golle yıktı. Lloris'in hatası ve santradan atılan gol geceye damga vurdu.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde büyük sürpriz yaşandı. İsveç kendi sahasında 90+3'te orta sahadan attığı golle dünya devi Fransa'yı 2-1'lik skorla devirdi.
Fransa Giroud'un mükemmel vuruşuyla öne geçerken, ev sahibi ekip Jimmy Durmaz'la bu gole cevap verdi: 1-1. 90+3'te sahne alan Toivonen kaleci Lloris'in inanılmaz hatasında orta sahadan yaptığı akıl dolu vuruşla İsveç'e sürpriz galibiyeti getirdi.