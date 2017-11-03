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03.11.2017 - 16:45 |

İsveç-İtalya maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını yönetecek.

İsveç-İtalya maçı Cüneyt Çakır'ın
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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