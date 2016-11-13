13.11.2016 - 22:16 | | AA
İsviçre-Faroe Adaları: 2-0
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında İsviçre ile Faroe Adaları'nı 2-0 yenerken İsviçre'nin ilk golünü Eren Derdiyok kaydetti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında İsviçre ile Faroe Adaları'nı 2-0 yenerken İsviçre'nin ilk golünü Eren Derdiyok kaydetti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında İsviçre ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi. İsviçre maçı 2-0 kazandı.
İsviçre'nin ilk golünü 27. dakikada Galatasaraylı golcü Eren Derdiyok, 2. golünü ise 83. dakikada Stephan Lichtsteiner kaydetti. İsviçre grupta 12 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Faroe Adaları ise 4 puanda kaldı.
Öte yandan İsviçre ile son golünü 9 Ekim 2015'te atan Eren Derdiyok 1 yılı aşkın süren gol orucunu Faroe Adaları karşısında bozmuş oldu.