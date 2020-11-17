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17.11.2020 - 19:58 |

İsviçre-Ukrayna maçına koronavirüs engeli!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam oynanması planlanan İsviçre-Ukrayna maçı, konuk takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi. Ukrayna Milli Takımı'nın tamamının karantinaya alındığı açıklandı.

İsviçre-Ukrayna maçına koronavirüs engeli!
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Tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor.

Son olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan İsviçre-Ukrayna maçı da konuk takımdaki corona vakaları nedeniyle ertelendi.

Gruptaki 5. maçında Almanya'ya konuk olan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Ukrayna, karşılaşmanın ardından İsviçre'ye geçmişti.

Yapılan PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ukrayna Milli Takımı'nın tamamı, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

İsviçre-Ukrayna maçına koronavirüs engeli

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