17.11.2020 - 19:58 |
İsviçre-Ukrayna maçına koronavirüs engeli!
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam oynanması planlanan İsviçre-Ukrayna maçı, konuk takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi. Ukrayna Milli Takımı'nın tamamının karantinaya alındığı açıklandı.
Tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor.
Son olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan İsviçre-Ukrayna maçı da konuk takımdaki corona vakaları nedeniyle ertelendi.
Gruptaki 5. maçında Almanya'ya konuk olan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Ukrayna, karşılaşmanın ardından İsviçre'ye geçmişti.
Yapılan PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ukrayna Milli Takımı'nın tamamı, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.