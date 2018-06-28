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28.06.2018 - 02:30 |

İsviçre'de ceza sıkıntısı

2018 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 biletini kapan İsviçre’de takımın iki önemli ismi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

İsviçre'de ceza sıkıntısı
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İsviçre - Kosta Rika maçından fotoğraflar
İsviçre - Kosta Rika maçından fotoğraflar
İsviçre - Kosta Rika maçından fotoğraflar
İsviçre - Kosta Rika maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 biletini kapan İsviçre’de takımın iki önemli ismi sarı kart cezalısı durumuna düştü. Tur sevinci kursağında kalan İsviçre’de Lichtsteiner ile Fabian Schar sarı kart görerek, İsveç karşısında forma giyemeyecek.

Önce penaltı, sonra ofsayt

Mücadelede 89. dakikada VAR karmaşası yaşandı. İlk olarak Kosta Rika lehine penaltı çalındı. Ancak VAR hemen devreye girerek, penaltı pozisyonunda önce ofsayt olduğu uyarısı geldi. Kosta Rika cephesi penaltı beklerken ofsayt ile sarsıldı. Ancak 90+2’de ise VAR’a başvurulmadan penaltıya gidildi, gol geldi.

32 takımın tamamı gol attı

Kosta Rika’da Kendall Waston’un İsviçre karşısında bulduğu golle beraber 2018 Dünya Kupası’nda gol atamayan takım kalmadı; 32 takımın tamamı gol attı.





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