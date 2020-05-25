Ä°sviÃ§re Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Federal Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Daniel Koch, temmuz ayÄ±nda stadyumlarÄ± seyircilere aÃ§abileceklerini ve maÃ§larÄ±n seyircili olarak oynanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°sviÃ§re'de stadyumlarÄ±n taraftarlara aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in hedef temmuz ayÄ±. Ä°sviÃ§re Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Federal Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Daniel Koch, Ä°sviÃ§re'de bu yaz futbolu seyircili ÅŸekilde oynayabileceklerini belirterek, "Spor Ã§ok Ã¶nemli. Bu yÃ¼zden Ã§ok aÃ§Ä±k bir hedefi takip ediyoruz. HalkÄ±n Ã§ok yakÄ±nda stadyumlarda yerini alabilmesini istiyoruz. Belli bir normale dÃ¶nebilmek iÃ§in hedefimiz temmuz ayÄ±" ifadelerini kullandÄ±

Corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle 2 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nan Ä°sviÃ§re Ligi'nin 8 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Barcelona'lÄ± De Jong corona virÃ¼s sonrasÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ deÄŸerlendirdi...