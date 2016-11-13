İtalya farklı kazandı!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma oynandı.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde D, G ve I gruplarında 9 maç yapıldı.



A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı I Grubu'ndaki karşılaşmada Ukrayna, sahasında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.



Günün en farklı skorlarına G Grubu'nda imza atıldı. İtalya, deplasmanda Liechtenstein'ı 4-0 mağlup ederken, İspanya da evinde Makedonya'yı aynı skorla yendi.



Öte yandan, Arnavutluk'un sahasında İsrail'e 3-0 mağlup olduğu G Grubu karşılaşmasında hakem, kırmızı kartına 2 kez başvurdu. Arnavutluk oyuncularından Berat Djimsiti 17. dakikada, kaleci Etrit Berisha ise 55. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Elemelerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Galler - Sırbistan: 1-1

Avusturya - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1

Gürcistan - Moldova: 1-1

G Grubu

Liechtenstein - İtalya: 0-4

İspanya - Makedonya: 4-0

Arnavutluk - İsrail: 0-3

I Grubu

Ukrayna - Finlandiya: 1-0

Türkiye - Kosova: 2-0

Hırvatistan - İzlanda: 2-0