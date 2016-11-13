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13.11.2016 - 01:10 | | AA

İtalya farklı kazandı!

İtalya, deplasmanda Liechtenstein'ı 4-0 mağlup ederken, İspanya da evinde Makedonya'yı aynı skorla yendi.

İtalya farklı kazandı!
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma oynandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde D, G ve I gruplarında 9 maç yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı I Grubu'ndaki karşılaşmada Ukrayna, sahasında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Günün en farklı skorlarına G Grubu'nda imza atıldı. İtalya, deplasmanda Liechtenstein'ı 4-0 mağlup ederken, İspanya da evinde Makedonya'yı aynı skorla yendi.

Öte yandan, Arnavutluk'un sahasında İsrail'e 3-0 mağlup olduğu G Grubu karşılaşmasında hakem, kırmızı kartına 2 kez başvurdu. Arnavutluk oyuncularından Berat Djimsiti 17. dakikada, kaleci Etrit Berisha ise 55. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Elemelerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu
Galler - Sırbistan: 1-1
Avusturya - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1
Gürcistan - Moldova: 1-1

G Grubu

Liechtenstein - İtalya: 0-4
İspanya - Makedonya: 4-0
Arnavutluk - İsrail: 0-3

I Grubu
Ukrayna - Finlandiya: 1-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Hırvatistan - İzlanda: 2-0

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