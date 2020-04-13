İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Sezonu tamamlamak istiyoruz

Corona virüs pandemisinden en fazla etkilenen ülkeler arasında en başlarda yer alan İtalya'da futbol karşılaşmalarının ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da bu konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gravina, sezonun geri kalan kısmının bir şekilde tamamlanması gerektiğini ve ilerleyen günlerde bu konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Gravina şu açıklamayı yaptı;

"İtalya'da ligleri bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Tüm liglere ve temsilcilerine bir bilgilendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde bir kurul toplantısı olacak ve burada futbol federasyonu olarak fikrimi söyleyeceğiz. Corona virüsün etkisinin azalma eğiliminde olması bizim için sevindirici bir haber ama riskin tamamen ortadan kalkmasını beklemek zorundayız. Mayıs ayının başında bir kamp dönemi başlatıp Haziran ayında ligleri başlatabiliriz. Ama tüm bunlar corona virüsün etkisiyle doğru orantılı."

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