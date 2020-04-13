Ä°talya Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Gravina sezona mayÄ±sta devam edilmesini umuyor

Sky kanalÄ±na Skype ile baÄŸlantÄ± yapan Gravina, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle 9 Mart'tan beri maÃ§larÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± futbol sezonuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸkan Gravina, "Daha Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸimi tekrar etmeliyim ki, sporcularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¼vence olduÄŸunda yeniden baÅŸlayabiliriz." diye konuÅŸtu.

Gravina, futbolcularÄ±n sezonun yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in mayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda koronavirÃ¼s iÃ§in test edilebileceÄŸini ardÄ±ndan da sezonun kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etmesine yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± umduÄŸunu kaydetti.

Gravina, bu konuya iliÅŸkin ilerleyen gÃ¼nlerde teknik ve bilim kurullarÄ±yla sonraki aÅŸamalarÄ± deÄŸerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek deÄŸerlendirmeleri dikkate alacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Umut, mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda baÅŸlamamÄ±z. Bir son, bitiÅŸ tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalÄ±yÄ±z. EÄŸer tamamlayamazsak olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã¼lkede 19 bin 899 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, toplamda 156 bin 363 kiÅŸiye koronavirÃ¼s bulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talya'da hÃ¼kÃ¼met, geÃ§en hafta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Ã¼lkede evden Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±, toplu etkinlikleri sÄ±nÄ±rlandÄ±ran sÄ±kÄ± karantina tedbirlerini 3 MayÄ±s'a kadar uzatmÄ±ÅŸtÄ±.