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27.03.2020 - 07:01 | | Sabah

İtalya Spor Bakanı Spadafora'dan erteleme açıklaması

Corona virüsü (COVID-19) salgınının tüm dünyada en çok can kaybına sebebiyet verdiği ülke olan İtalya'da, Spor Bakanı Vincenzo Spadafora liglerin akıbetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ligleri süratle başlatmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Spadafora, "Yakın zamanda taban birlikleriyle de görüşeceğiz. Liglerin yeniden başlaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya Spor Bakanı Spadafora'dan erteleme açıklaması

Corona virüsü (Covid-19) salgını İtalya'da binlerce insanın ölümüne neden olurken, ligler de süresiz olarak ertelenmişti. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede liglerin geleceğiyle ilgili ilk olumlu açıklama Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan geldi.

"SPORUN TÜM PAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Calciomercato'ya konuşan Spadafora, sporu ülkenin sosyal ve ekonomik krizden çıkması için bir fırsat olarak gördüklerini belirtip, "Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Yakın zamanda taban birlikleriyle de görüşeceğiz. Liglerin yeniden başlaması için çalışıyoruz" dedi.

İtalya Spor Bakanı Spadaforadan erteleme açıklaması

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