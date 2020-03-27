İtalya Spor Bakanı Spadafora'dan erteleme açıklaması

Corona virüsü (Covid-19) salgını İtalya'da binlerce insanın ölümüne neden olurken, ligler de süresiz olarak ertelenmişti. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede liglerin geleceğiyle ilgili ilk olumlu açıklama Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan geldi.

"SPORUN TÜM PAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Calciomercato'ya konuşan Spadafora, sporu ülkenin sosyal ve ekonomik krizden çıkması için bir fırsat olarak gördüklerini belirtip, "Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Yakın zamanda taban birlikleriyle de görüşeceğiz. Liglerin yeniden başlaması için çalışıyoruz" dedi.